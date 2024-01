BARONISSI, COMUNALI 2024. DOPO QUASI 10 ANNI TERMINA L’ERA DEL SINDACO VALIANTE

E’ durata quasi 10 anni l’avventura politica di Gianfranco Valiante come Sindaco di Baronissi. Eletto, per la prima volta, nel 2015, con il sostegno del centro destra di Gennaro Esposito al turno di ballottaggio contro Giovanni Moscatiello, Valiante, per quasi 10 anni, fatta eccezione per un breve periodo di commissariamento del centro della Valle dell’Irno, ha governato nel Comune di Baronissi sul quale fu dirottato, proprio nel 2015, dalla Segreteria Provinciale del Partito Democratico, per dirimere una questione tutta interna al Pd locale. Prima assessore Comunale a Salerno, poi Consigliere Regionale e Presidente della Commissione Anticamorra durante la Presidenza di Stefano Caldoro, Valiante, nel 2022, è stato anche candidato al Senato della Repubblica nella lista proporzionale, sfiorando l’elezione a Palazzo Madama. Adesso per l’ex assessore comunale alla Mobilità restano gli ultimi 4 mesi alla guida del Comune di Baronissi prima dell’addio.

