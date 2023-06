EUROPEE 2024. NELLA LEGA PRONTA LA CANDIDATURA DEL SOTTOSEGRETARIO PINA CASTIELLO

Non c’è solo l’eurodeputato uscente della Lega Valentino Grant – che del partito di Matteo Salvini è anche Coordinatore Regionale in Campania – nella lista dei papabili candidati alle Europee del prossimo 9 Giugno del 2024. Nelle ultime ore, infatti, spunta anche il nome del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Pina Castiello, reduce dalla campagna elettorale per le Politiche del 2022. Chiamata a far parte del Governo Meloni, Pina Castiello è tra i nomi piu’ ricorrenti per la formazione della lista della Lega per le Europee nel Collegio del Sud Italia.

