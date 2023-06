SCAFATI. NELLA GIUNTA DI ALIBERTI FORZA ITALIA PRIMA FORZA POLITICA

Ci saranno almeno 4 assessori espressione di Forza Italia all’interno della nuova Giunta Comunale che Pasquale Aliberti, neo sindaco di Scafati, si appresta a varare dopo aver vinto il turno di ballottaggio contro Corrado Scarlato. Per il partito degli azzurri, a questo punto, il Comune di Scafati sarà il punto di partenza per una nuova riorganizzazione sul territorio, dopo lo strepitoso risultato ottenuto alle Comunali nel centro del Comune dell’Agro. Ed anche per lo stesso Aliberti si prospetta un importante incarico all’interno del partito degli azzurri che si prepara ad affrontare le prossime sfide elettorali: dalle Comunali alle Provinciali nel 2024, senza dimenticare l’appuntamento con le elezioni Europee del 9 Giugno del prossimo anno.

