MONTORO. FDI SI ORGANIZZA VERSO LE COMUNALI 2024: CIRIELLI NOMINA IL NUOVO COORDINATORE

Anche nel Comune di Montoro Fratelli d’Italia costituisce il nuovo Coordinamento Cittadino: a conferire l’incarico a Luigi Toro è stato, direttamente, il Vice Ministro agli Esteri Edmondo Cirielli che ha incontrato, in una riunione all’interno dell’atrio del Comune della Valle dell’Irno, molti sostenitori del partito di Giorgia Meloni.All’incontro era presente anche il Sindaco del Comune di Montoro Girolamo Giaquinto che sta già lavorando alla sua ricandidatura, in vista delle elezioni comunali in programma nella primavera del 2024.

