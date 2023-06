REGIONALI IN MOLISE. SI VOTERA’ IL 25 ED IL 26 GIUGNO: ECCO TUTTI I NOMI DEI CANDIDATI

Elezioni regionali Molise 2023, la guida: entra nel vivo la campagna elettorale in vista del voto che si terrà il prossimo 25 e 26 giugno. Scaduti i termini, alla fine saranno cinque i candidati presidente in corsa.

L’attuale presidente di centrodestra Donato Toma non è stato ricandidato in queste elezioni regionali 2023, con la coalizione che ha deciso di puntare su Francesco Roberti. In Molise si presenteranno insieme il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, con il candidato che sarà il sindaco pentastellato di Campobasso Roberto Gravina.

Nonostante un ritardo nella presentazione della propria lista, alla fine sarà della partita anche l’ex ministro Elisabetta Trenta per la Democrazia Cristiana, con Nicola Ninni (Forza Nuova) ed Emilio Izzo (Io non Voto) a completare il pokerissimo di candidati.