NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “CLASSIFICA SOLE 24 ORE, BOCCIATA FILIERA ISTITUZIONALE DELLA PROVINCIA DI SALERNO”

“La narrazione di una filiera istituzionale (Regione-Provincia-Comuni) che dovrebbe funzionare e garantire un livello alto di vita dei cittadini della Provincia di Salerno cozza contro la realtà, quella che noi da tempo denunciamo e che, oggi, finisce nella consueta graduatoria de Il Sole 24 Ore che pone la nostra provincia nei posti piu’ bassi della classifica per la Qualità della Vita.”

Lo dichiara il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Nunzio Carpentieri.

I dati, i numeri che riguardano la spesa per i bambini, gli investimenti pubblici per i giovani e per le fasce piu’ anziane della popolazione, dicono che in Provincia di Salerno si vive male e che gli enti poco o nulla fanno per risolvere alcune criticità come la mancanza di asili nido, le politiche attive del lavoro per i giovani, il sostegno per gli anziani. E sono proprio i piu’ deboli, a ben guardare, a pagare il prezzo piu’ alto di una inefficienza politica che, nel corso degli ultimi anni, in Campania ha avuto solo il volto del Partito Democratico, del centro sinistra.