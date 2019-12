EVA LONGO: “REGIONALI 2020, QUANTE TELEFONATE CHE ARRIVANO. STO VALUTANDO”

L’ex senatrice del Gruppo Ala Eva Longo è finita al centro di un fitto corteggiamento politico in vista delle prossime elezioni regionali del 2020. “Per rispetto nei confronti dei miei interlocutori”, sottolinea l’ex consigliera regionale, “non posso svelarne l’identità ma nel periodo di queste festività natalizie in tanti, insieme agli auguri, mi hanno anche chiesto una disponibilità per affrontare le prossime elezioni regionali in Campania”.

“Non ho detto nè si, nè no”, conclude Eva Longo, “prima perchè sono lusingata da tanto interesse e poi perchè credo che i tempi siano ancora acerbi per una simile decisione. Sto valutando”.