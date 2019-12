DE LUCA PERDE PEZZI: PISCITELLI (DE LUCA PRESIDENTE) LASCIA LA MAGGIORANZA

Il Consigliere Regionale Alfonso Piscitelli, eletto nella lista De Luca Presidente, in maggioranza fino alla Vigilia di Natale, nel corso dell’ultima seduta del Consiglio, convocata per l’approvazione del Bilancio 2020, ha deciso di lasciare la maggioranza in vista delle prossime elezioni regionali.

Piscitelli, infatti, ha comunicato alla Presidenza del Consiglio Regionale di non fare piu’ parte del Gruppo De Luca Presidente, transitando all’interno del Gruppo Misto. Secondo molte voci che giungono da Napoli Alfonso Piscitettli è pronto a candidarsi con la Lista Caldoro Presidente.