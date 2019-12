NICOLA MORRA AL POSTO DI FIORAMONTI: RABBIA NEI 5 STELLE PER I MANCATI RIMBORSI DELL’EX MINISTRO

C’è il nome di Nicola Morra per la sostituzione dell’ex Ministro Fioravanti alla guida del Dicastero dell’Istruzione e dell’Università: da oggi, negli ambienti pentastellati, circola il nome di Morra, anche perchè, in questo modo, Luigi Di Maio spegnerebbe uno dei focolai delle polemiche che, da qualche mese, si accendono all’interno del Movimento. Intanto sono tanti i parlamentari pentastellati che rinfacciano a Fioravanti – il quale potrebbe creare un nuovo gruppo parlamentare – la mancata restituzione delle indennità, come da regolamento interno, per un valore di oltre 70.000 euro.

Con la nomina di Nicola Morra al Ministero dell’Istruzione si andrebbe a liberare un altro tassello per il governo: la Presidenza della Commissione Bicamerale Antimafia che Di Maio potrebbe offrire a qualche malpancista del M5S.