FDI CASERTA. E’ GIMMI CANGIANO IL NUOVO COORDINATORE PROVINCIALE DEL PARTITO

Il Congresso Provinciale di Fratelli d’Italia di Caserta si è concluso e, come annunciato alla vigilia dell’appuntamento, il parlamentare Gimmi Cangiano è stato eletto, all’unanimità, come nuovo Coordinatore Provinciale del partito di Giorgia Meloni. Cangiano, che in passato ha ricoperto l’incarico di Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania, è stato il nome di sintesi per trovare una soluzione unitaria che ha portato alla celebrazione di un congresso senza polemiche interne. Adesso la prima sfida per il Coordinatore Provinciale di Fdi di Caserta saranno prima le elezioni Provinciali, poi le amministrative della prossima primavera con numerosi comuni chiamati al voto tra cui, prima di tutto, quello di Aversa.

