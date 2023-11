PROVINCIALI 2023. ITALIA VIVA VA CON DE LUCA E CON IL PARTITO DEMOCRATICO

Lo avrà già saputo il leader di Italia Viva Matteo Renzi ? E cosa ne pensa dell’accordo che Italia Viva, in Provincia di Salerno, ha raggiunto con De Luca e con il Partito Democratico, rinunciando anche al tentativo di comporre una propria lista, per inserire qualche candidato all’interno della lista di Campania Libera ? Intanto, nei prossimi giorni, la lista verrà depositata e con essa sancito il patto tra i vertici provinciali di Italia Viva ed il Partito Democratico della Provincia di Salerno. Non farà, invece, la stessa cosa Azione che, con ogni probabilità, formerà e presenterà una propria lista per le Provinciali del prossimo 20 Dicembre, dopo aver raccolta le 96 firme necessarie per partecipare alla competizione elettorale.

Share on: WhatsApp