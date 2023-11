DIREZIONE PROVINCIALE DEL PD. LANDOLFI SI SMARCA: “ALLE PROVINCIALI PUNTIAMO SULLE DONNE”

Nicola Landolfi, Consigliere Politico del Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri, al termine della riunione della Direzione Provinciale del Partito Democratico, si smarca dalla linea della Segreteria bocciando l’accordo con Italia Viva e ponendo l’accento sulla necessità di inserire piu’ donne nelle liste.

“Ho partecipato alla Direzione provinciale del partito” scrive l’ex Segretario Provinciale Nicola Landolfi ” e sono intervenuto in riferimento alle liste per il rinnovo del Consiglio provinciale del prossimo 20 dicembre. Ho condiviso e votato la proposta del segretario provinciale e ho aggiunto che, siccome mancano ancora all’appello le candidate donna, bisogna, non solo inserirle nelle liste, ma anche fare in modo che vengano elette. Poi ho detto che, nella lista di Campania Libera, non metterei insieme esponenti del Pd e di Italia Viva, perché la confusione non ci favorisce. Infine che nei posti che ancora mancano, sarebbe bello candidare amministratori o amministratrici giovani.”