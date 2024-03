FDI VERSO LE EUROPEE 2024. TUTTI IN ATTESA DELLA DECISIONE DI GIORGIA MELONI DI CANDIDARSI

All’interno di Fratelli d’Italia, in vista delle elezioni Europee dell’8 e 9 Giugno, non si parla d’altro: Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio e leader del partito, alla fine deciderà di candidarsi come capolista in tutte e quattro le circoscrizioni ? In attesa di conoscere la scelta della Meloni – che secondo molti potrebbe arrivare solo dopo le festività Pasquali – tutti gli altri candidati in campo si muovono ma con molta prudenza. La discesa in campo della leader di Fdi cambia le strategie, gli accordi, le terzine da poter indicare sulla scheda che, con un nome femminile quasi obbligatorio come quello di Giorgia Meloni, danno spazio alle intese tra uomini di diversi territori. Al di là delle tattiche interne, è chiaro che la campagna elettorale con Giorgia Meloni candidata cambia anche le strategie di comunicazione che, come alle politiche del settembre del 2022, furono dettate direttamente da Roma e dall’ufficio comunicazione dell’attuale Presidente del Consiglio dei Ministri.

