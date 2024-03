IMMA VIETRI (FDI): “SANITA’ PUBBLICA, ELLY SCHLEIN RACCONTA VERITA’ DIVERSA DALLA REALTA'”

“La verità che racconta Elly SCHLEIN è molto diversa dalla realtà dei fatti. Sulla sanità, il Governo Meloni non può accettare lezioni da partiti, come il Pd, che hanno fatto parte di tutti quei governi che che hanno messo letteralmente in ginocchio la sanità italiana. La segretaria del Pd farebbe meglio a fare mea culpa per conto del suo partito e ad informarsi meglio prima di lanciare accuse prive di fondamento”. Lo dichiara, in una nota, il deputato Imma Vietri, capogruppo di FdI alla Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera. “Grazie all’impegno del Ministro Schillaci, infatti, il Governo Meloni sta investendo concretamente nel Servizio Sanitario Nazionale. Per il 2024, ad esempio, sono stati stanziati 3 miliardi in più che si aggiungono ai 2,3 già stanziati con la legge di bilancio 2023 per 5,3 miliardi per il solo 2024; per il 2025, 4 miliardi in più che si aggiungono ai 2,6 miliardi già stanziati; per il 2026, 4,2 miliardi in più che si sommano ai 2,6 miliardi già stanziati. A questi dati – aggiunge Vietri – si aggiungono i 2,4 miliardi per il rinnovo contrattuale del personale del Ssn, e altri importanti investimenti per la riduzione delle liste d’attesa e il potenziamento dell’assistenza territoriale con il reclutamento di nuovo personale. Queste sono solo alcune delle misure che dimostrano come la salute sia una priorità del nostro Governo. Certo, c’è ancora tanto da fare, ma siamo di fronte ad una chiara inversione di tendenza rispetto a quanto fatto negli ultimi anni dal Pd” conclude Vietri.

