FEDERICO CONTE (LEU) DIFENDE IL MINISTRO SPERANZA: “IL SISTEMA DEI COLORI STA FUNZIONANDO”

Il meccanismo di limitazioni legate al contenimento della pandemia sta dando i primi risultati. Il sistema dei colori sta funzionando, i dati segnano una prima tendenza al ribasso, e l’economia – pur in grande sofferenza – non ha conosciuto il crollo totale di un lockdown generalizzato. Bene il governo ad aver voluto sperimentare un sistema nuovo, con coraggio e lucidità.

Lo scrive il deputato di Leu Federico Conte.

E giuste sono anche le annunciate misure fiscali, con il rinvio delle scadenze, e con una nuova serie di ristori verso chi, soprattutto nelle zone rosse, soffre maggiormente il contraccolpo di questa fase. Molto dipende ancora dalla responsabilità individuale. Dobbiamo continuare ad adottare comportamenti cauti, prudenti, saggi. C’è una luce in fondo al tunnel, la scienza avanza. Bisogna resistere ancora un po’. Si parla molto in queste ore del Natale, con tutte le correlazioni affettive, familiari ed economiche. Non sarà un passaggio facile. Ma conteranno molto, ancora una volta, il buon senso e la responsabilità. Poi arriverà anche il tempo per una riflessione politica più ampia e profonda. La prospettiva chiama un’inevitabile grande riforma dello Stato e dei rapporti con le Regioni, che in questa fase così difficile, sono sembrate il vero punto debole della lotta alla pandemia. Il ruolo della politica dovrà tornare protagonista proprio dove è mancata: nel dialogo con i cittadini, nell’ascolto della società viva dei territori, che devono essere coinvolti nei processi decisionali e non solo utilizzati come serbatoi elettorali.