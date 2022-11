FISCIANO. BIMBO DAL BALCONE, TENTATIVI DI SUICIDIO MA DOVE SONO I SERVIZI SOCIALI ?

Nell’arco di pochi giorni, il Comune di Fisciano è finito al centro di due vicende di cronaca molto gravi che ne stanno tracciando un profilo abbastanza preoccupante. Un comune che, fino a qualche mese fa, veniva considerata l’isola felice della Valle dell’Irno e che, invece, adesso mostra una estrema fragilità ed anche una scarsa attenzione nei confronti di problemi sociali che, lentamente, stanno esplodendo. Di certo, a finire sotto accusa sono i servizi sociali del Comune di Fisciano e chi, da anni, se ne occupa a Palazzo di Città: che fine ha fatto il monitoraggio di quanto accade tra le strade della città ? Dove sono finite le sentinelle dei quartieri che, fino a qualche anno fa, erano in grado prevenire situazioni gravi, come quelle degli ultimi giorni ? C’è chi sospetta che l’attenzione, forse, si è spostata sulla gestione dell’accoglienza degli stranieri: meno problematica, di certo, ed anche piu’ comoda per tanti aspetti.

