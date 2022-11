CAMPAGNA, COMUNALI 2023. IL PARTITO DEMOCRATICO PUNTA SULL’EX SINDACO BIAGIO LUONGO

C’è il nome dell’ex primo cittadino di Campagna Biagio Luongo in cima all’elenco dei papabili candidati a sindaco, per le Comunali 2023, nel Partito Democratico. Pare che, oramai, tutte le diverse componenti del Pd locale abbiano trovato un’intesa sul nome di Luongo, a cominciare da Andrea Lembo, candidato sindaco battuto nettamente alle ultime comunali del 2018. Lembo, che oramai ha abbandonato l’idea di una sua candidatura, preferendo il ruolo all’interno dell’Eda, avrebbe già riunito alcuni suoi stretti collaboratori per indicare il nome di Biagio Luongo come candidato sindaco per le Comunali 2023 nel Comune di Campagna.

