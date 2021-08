FISCIANO, COMUNALI 2021. LA CORSA A TRE PER LA CARICA DI SINDACO: SESSA, CAVALIERE E PACIFICO

Tre uomini in campo, a Fisciano, per la corsa alla carica di Sindaco, in occasione della prossima tornata elettorale. Tre candidature, almeno fino ad oggi, in campo per una campagna elettorale che non pare essere ancora entrata nel vivo nel centro della Valle dell’Irno. Intanto, a disposizione dei cittadini, ci sono tre progetti politici.

VINCENZO SESSA – Con la sua Lista Insieme per Fisciano, in parte rinnovata con nuovi innesti, il sindaco uscente Vincenzo Sessa si presenta ai cittadini con il chiaro intento di proseguire l’attività svolta negli ultimi 5 anni. Tanti i progetti conclusi, gli interventi all’interno delle frazioni, molti quelli in cantiere, già finanziati o in attesa di finanziamento. La grande capacità di Sessa è stata proprio quella di sopperire alla mancanza di risorse comunali con il ricorso ai finanziamenti regionali, statali ed europei.

ALFONSO CAVALIERE – Il giovane avvocato originario della Costiera Amalfitana, da anni trapiantato nel Comune di Fisciano, con la lista Fisciano Europea, guarda ad una amministrazione diversa da quella attuale, molto piu’ vicina alle frazioni e molto preoccupata dalle difficoltà che tanti cittadini stanno incontrando, soprattutto nella fase dell’emergenza sanitaria che è diventata emergenza economica.

ROSARIO PACIFICO – Il medico di famiglia, oggi in pensione, con un passato all’interno delle amministrazioni guidate dall’ex sindaco Tommaso Amabile, è al lavoro per completare la lista ma la sua è una campagna elettorale che ruota, principalmente, attorno alla questione dell’Impianto di Compostaggio.