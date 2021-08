SIANO, COMUNALI 2021. MARCHESE ATTENDE LE SCELTE DEGLI AVVERSARI: VERSO TRE LISTE

Giorgio Marchese, Sindaco del Comune di Siano, in campo per le prossime elezioni comunali del 3 e 4 ottobre, è ancora in attesa di conoscere l’avversario, o gli avversari, per poter avviare un confronto sui temi e sui programmi per i prossimi 5 anni di governo cittadino. La sua, al momento, pare essere l’unica candidatura certa anche a causa della grande confusione che regna nelle opposizioni.

GIORGIO MARCHESE – Come dicevamo, in campo, al momento, c’è la candidatura dell’attuale sindaco Giorgio Marchese, alla guida di una lista civica ed eterogenea nella quale troveranno spazio diverse sensibilità politiche. La lista dovrebbe essere quella di Siano al Centro.

FRANCESCO ALBANO – Almeno fino a qualche giorno fa, sembrava scontata la candidatura del giovane medico di Siano che sta provando nell’ardua impresa di mettere insieme nuove proposte politiche ed idee un po piu’ mature nella speranza di creare un progetto coerente per una nuova Siano.

GIUSEPPE ANNUNZIATA – L’esponente di Azione puo’ essere davvero la grande novità della prossima tornata elettoale. L’avvocato penalista, infatti, sta guidando un gruppo di esponenti del partito di Carlo Calenda verso un nuovo progetto politico.