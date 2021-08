SALERNO PULITA. BENNET PER FERRAGOSTO RIVOLGE UN MESSAGGIO AI DIPENDENTI

“Anche in occasione del Ferragosto 2021 i dipendenti di Salerno Pulita saranno al lavoro per garantire la pulizia della città e la puntuale raccolta differenziata dei rifiuti. A tutti loro rivolgo il mio ringraziamento per la volontà e le serietà che mettono in ogni giornata di lavoro, ben sapendo che non mancano le critiche da parte di alcuni cittadini.”

Lo scrive Vincenzo Bennet, amministratore unico della società Salerno Pulita.

Noi andiamo avanti per la nostra strada, sapendo che si tratta di un impegno costante, continuo e quotidiano nel quale si possono commettere degli errori. Tutti noi ne commettiamo, io per primo ma l’importante è l’impegno per un obiettivo: portare a termine, ogni giorno dell’anno, il nostro compito di consegnare ai cittadini salernitani ed a chi si trova nella nostra meravigliosa Salerno una città pulita. Grazie ancora a tutti i dipendenti di Salerno Pulita ai quali rivolgo un augurio per un Buon Ferragosto