PAUSA DI FERRAGOSTO, POI IL RUSH FINALE VERSO LE ELEZIONI TRA FIRME E LISTE DA COMPLETARE

La linea di demarcazione è quella del 15 Agosto: una giornata di pausa, ancora obbligata considerato che sono tutti al mare o al ristorante, poi da domani 16 agosto l’attività politica riprenderà per una corsa, tutta d’un fiato, verso le elezioni comunali del 3 e 4 ottobre. Meno di 45 giorni all’appuntamento con il voto e meno di 20 giorni alla scadenza per la presentazione delle liste, per la raccolta delle firme e per la definizione delle ultime candidature. Un Agosto caldo e rovente, non solo per le temperature, un po’ come quello del 2020 quando si votava per le Regionali, con un esito abbastanza scontato e con meno effervescenza in giro. Questa volta, almeno per quanto riguarda i comuni piu’ importanti della Campania (Napoli, Caserta e Salerno) la situazione sembra completamente diversa da quella vissuta appena un anno fa.

Share on: WhatsApp