L’INPS HA FINITO I SOLDI: LA QUARANTENA NON E’ PIU’ CONSIDERATA MALATTIA

Per il 2021, il periodo della quarantena Covid non sarà coperto dall’indennità di malattia. E’ quanto ha chiarito l’Inps in una nota, il messaggio n. 2842 del 06/08/2021.

L’indennità di malattia in caso di quarantena è stata introdotta dal decreto legge del 17 marzo 2020: ad averne diritto sono tutti i dipendenti del settore privato, ma non i lavoratori iscritti alla Gestione Separata dell’Inps.

L’Istituto ha spiegato che “poiché per il 2021 il legislatore non ha stanziato nuove risorse, l’indennità non potrà essere erogata per gli eventi avvenuti nell’anno in corso”.

Per quanto riguarda l’indennità per la quarantena relativa al 2020, invece, l’Istituto “procederà al definitivo riconoscimento degli importi dovuti delle certificazioni attestanti la quarantena con isolamento fiduciario redatte dai medici curanti, anche nei casi in cui non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica”.