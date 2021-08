MARCO IAQUINANDI (FDI): “I DATI DI GOLETTA VERDE CONDANNANO GESTIONE DE LUCA”

“I dati di Goletta Verde di Legambiente sono impietosi e condannano senza mezzi termini la gestione regionale.

“I nostri concittadini costretti a bagnarsi in acque inquinate: da gestione De Luca, con il suo vice, delegato all’ambiente, solo narrazione, depuratori a scartamento ridotto, litorali non balneabili e pericoli per i turisti che non meritano tale grave situazione.

E nell’Agro va ancora peggio, basta osservare i canali affluenti del Sarno e il conseguente disastro del mancato risanamento del Golfo di Napoli. Dov’è finita l’attuazione del plurimilionario progetto Grande Sarno, rifinanziato per il doppio da De Luca. Solo show e qualche ruspa per fare scena ma ancora grave la condizione di inquinamento e di minaccia alla salute pubblica” .

Cosi dichiara il vicecommissario provinciale di Fratelli d’Italia Marco Iaquinandi, all’indomani dei dati pubblicati da Legambiente che ha monitorato lo stato di inquinamento del territorio regionale.