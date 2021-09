FISCIANO. GIOVANNI SCAFURI: “5 ANNI DI GRANDE LAVORO, POSSIAMO ANDARE A TESTA ALTA”

“Possiamo andare a testa alta in questa campagna elettorale, perché in 5 anni abbiamo sempre risposto a tutte le richieste dei cittadini. Ora è il momento di guardare al futuro con il nostro sindaco Vincenzo Sessa”. L’assessore comunale di Fisciano Giovanni Scafuri entra nella campagna elettorale per le prossime elezioni comunali con grande fiducia e, soprattutto, con la giusta carica per discutere con tutti gli elettori.

“Nei momenti piu’ difficili, la nostra squadra di Governo, guidata dal Sindaco, è stata sempre tra la gente. Negli ultimi 18 mesi, con l’emergenza sanitaria, è stato tutto piu’ complicato ma siamo riusciti a garantire a tutti, dalle famiglie agli imprenditori, lo stesso trattamento. Il nostro slogan, “nessuno resterà indietro”, non è stato un semplice clame elettorale ma il faro guida di tutta la nostra azione amministrativa”.

“Anche sul fronte delle opere pubbliche”, continua Giovanni Scafuri, “grazie al prezioso lavoro del nostro ufficio tecnico, siamo stati in grado di intercettare e di spendere milioni di euro di finanziamenti regionali, statali ed europei. Una circostanza che ci ha consentito di portare avanti un importante piano di interventi pubblici senza gravare sulle casse del Comune e senza creare nuovo debito.”