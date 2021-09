SALERNO, COMUNALI 2021. DOMENICA PROSSIMA ARRIVA IL MINISTRO LUIGI DI MAIO

Continua l’arrivo, a Salerno, per la prossima campagna elettorale per le Comunali 2021 dei big del Movimento 5 Stelle. Dopo la visita di Giuseppe Conte a sostegno della candidatura di Elisabetta Conte domenica prossima 12 Settembre a Salerno arriverà il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio: per Di Maio una giornata interamente salernitana con l’incontro con i candidati al consiglio comunale del M5S, una passeggiata con Elisabetta Barone nelle strade del centro cittadino e poi una serie di incontri privati con imprenditori del territorio.

