SALERNO. DANILA CARROZZO (PSI): “UNA CITTA’ GREEN E CON TANTI SPAZI PER LO SPORT”

“Salerno ha bisogno e deve puntare alla Sostenibilità, desideriamo crescere in una città sempre più Green, non possiamo proseguire in quello che stiamo facendo perchè l’ ambiente va difeso.

È necessario avere una città Green, una città dove puoi muoverti con la tua bicicletta in sicurezza, trovare nei mezzi pubblici un’ alternativa pratica all’ automobile, dove mezzi e privati siano incentivati a ridurre le emissioni inquinanti. Abbiamo bisogno di un potenziamento del trasporto pubblico e ampliamento delle piste ciclabili urbane e suburbane. Tutto questo sta a significare che sicuramente alleggeriremo il traffico urbano con una vita a misura d’ uomo e con un potenziamento dell’ economia e delle attività commerciali questo perchè non diventa stressante trovare un posto per l’ auto ed essendo in bici ho molta più facilità nel fermarmi in un negozio o in qualunque attività commerciale essa sia.”

Lo dichiara Danila Carrozzo, giovane candidata al Consiglio Comunale di Salerno nella lista del Partito Socialista Italiano.

Un’ altro punto da analizzare è quello dello sport.

Bisogna puntare allo sport all’ aperto in virtù della cattiva esperienza COVID.

Si possono realizzare palestre all’ aperto ottimizzando il Parco Mercatello e il Parco Pinocchio, creando all’ interno degli stessi dei parchi giochi per i bambini e creando dei corsi di formazione come Yoga,Pilates e tanti altri. In questo modo si permetterebbe anche alle mamme di godersi qualche momento di svago e di relax, lasciando i propri bambini all’ interno dei parchi giochi, prendendo in considerazione l’ idea di avere un personale qualificato, in modo che le mamme possano rilassarsi in totale sicurezza. Un’ altra idea è quella di sfruttare gli spazi vicino al mare nel periodo primaverile come Piazza Della Concordia, Santa Teresa per piccoli eventi finalizzati ad attirare sempre di più i giovani allo sport, fiere dove vengano esposte delle attrezzature e a dimostrare ciò ci siano dei personal trainer e un personale competente sportivo.