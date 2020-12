FISCIANO. IL SINDACO SESSA PROROGA CHIUSURA SCUOLE FINO AL 22 DICEMBRE

Stop alla didattica in presenza, a Fisciano, anche per Infanzia e Scuole elementari fino al 22 dicembre, ovvero fino al 9 gennaio. E’ questo il contenuto dell’ordinanza che Vincenzo Sessa, Sindaco di Fisciano, si appresta a firmare proprio in queste ore. A darne comunicazione lo stesso primo cittadino.

