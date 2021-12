FISCIANO. PRENOTAZIONI DEL VACCINO ANCHE SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Per venire incontro alle esigenze dei cittadini del Comune di Fisciano e per fronteggiare le difficoltà nella gestione delle richieste per l’accesso alla vaccinazione, il Sindaco Vincenzo Sessa ha creato, sul sito istituzionale del Comune, una apposita sezione dove poter effettuare direttamente la prenotazione.

Considerate le numerose segnalazioni pervenute alla sala radio della Polizia Municipale circa l’impossibilità, da parte di alcuni cittadini, di effettuare la prenotazione per la somministrazione del vaccino anti covid-19 attraverso il numero dedicato 089-9501590 (in uso all’associazione La Solidarietà) a causa dell’elevata e contestuale affluenza telefonica degli utenti, si è provveduto a predisporre, sul sito istituzionale del Comune, un modulo per la prenotazione.