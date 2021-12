PROVINCIA DI SALERNO. IL PRESIDENTE STRIANESE INCONTRA I CONSIGLIERI DI OPPOSIZIONE

I 5 consiglieri provinciali di opposizione sono stati invitati, a Palazzo Sant’Agostino, per il pomeriggio di domani 29 Dicembre, dal Presidente Strianese per un incontro destinato ad avviare una proficua collaborazione istituzionale. E’ quanto si legge nella missiva, giunta nelle ore scorse, ai rappresentanti dei partiti di opposizione all’interno del Consiglio Provinciale che si riunirà, per la prima volta dopo le elezioni, nella tarda mattinata di giovedi’ 30 dicembre.

All’opposizione, al momento, non spetta alcun ruolo ma, pare, che potrebbe essere avanzata la proposta della reintroduzione della figura del Presidente del Consiglio Provinciale, oggi rivestita direttamente dal Presidente: una posizione che potrebbe essere assegnata alle forze politiche di opposizione.

