«Aspettiamo ovviamente il Cts perché ogni scelta deve avere una base sceintifica e dati che mettano in sicurezza il Paese. La variante Omicron è molto più rapida non solo come numero di contagi, ma anche nel suo ciclo all’interno dell’organismo, quindi è sensato ridurre la quarantena e l’isolamento ma appare sensato ridurre quarantena e isolamento». Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ai microfoni di ’Mattino 5’ su Canale 5.

