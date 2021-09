FISCIANO. VINCENZO SESSA PRESENTA LA LISTA INSIEME PER FISCIANO CON PIERO DE LUCA

L’appuntamento è per domani 3 settembre, a partire dalle 18:30, all’interno della Villa Comunale di Fisciano: il sindaco uscente Vincenzo Sessa presenterà, alla città, la sua candidatura alla carica di primo cittadino, insieme ai 16 candidati alla carica di consigliere comunale, insieme al Vice Capogruppo del Pd alla Camera dei Deputati Piero De Luca. Un evento che, nel comune di Fisciano, darà il via ufficiale alla campagna elettorale per le Comunali che vede in campo, salvo clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto, tre candidature alla carica di sindaco: quella di Vincenzo Sessa, la seconda del giovane Alfonso Cavaliere ed infine l’ultima del dottor Rosario Pacifico.

Share on: WhatsApp