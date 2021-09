SALERNO. ROBERTO DE LUCA IN FILA PER IL CERTIFICATO ELETTORALE IN TRIBUNALE

Cosa ci faceva Roberto De Luca, ex assessore al bilancio del Comune di Salerno, in fila, qualche giorno fa, in Tribunale a Salerno, per il rilascio del certificato del casellario giudiziale, documento necessario per l’accettazione di una candidatura al Consiglio Comunale ? E’ vera, dunque, la voce, che da tempo circola, di un suo possibile ingresso tra i candidati di Vincenzo Napoli proprio in dirittura d’arrivo per la presentazione delle liste ?

Al momento non ci sono nè conferme, nè smentite ma la candidatura al Consiglio Comunale di Roberto De Luca sarebbe, di sicuro, una clamorosa novità nello scenario politico della città di Salerno.