Lo scrive il Presidente della Fondazione Giuseppe Bisogno.

Ai giovani va data la possibilità di esprimersi in questo modo riusciremo a ridare protagonismo alle nuove generazioni, che hanno voglia di impegnarsi per la società, ma non sempre riescono a trovare canali pronti ad ascoltare le loro idee e strumenti adeguati per poterle esprimere.

Solo in questo modo possiamo immaginare di costruire una nuova classe dirigente autonoma e con una visione chiara.