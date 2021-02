BATTIPAGLIA, COMUNALI 2021. IL CENTRO SINISTRA PUNTA SUL “TECNICO” ANTONIO VISCONTI

C’è Antonio Visconti, Presidente del Consorzio Asi di Salerno, noto commercialista di Battipaglia che opera su tutto il territorio della Provincia di Salerno, sul tavolo del centro sinistra di Battipaglia, alle prese con le delicate trattative per individuare il nome di un candidato unitario alla carica di Sindaco per le prossime elezioni comunali della Primavera del 2021.

Visconti, che sta portando avanti importanti progetti all’interno dell’Asi, è il nome sostenuto da buona parte dei partiti e dei movimenti di centro sinistra di Battipaglia con la possibilità di coinvolgere anche altre componenti, legati al mondo civico.

Antonio Visconti, un “tecnico” prestato alla politica ma con una chiara matrice vicina al Presidente della Regione Vincenzo De Luca, è in attesa che le riunioni possano definire, in tempi rapidi, la decisione di puntare sul suo nome per le prossime elezioni comunali di Battipaglia.