L’IDEA DI M5S E PD: CANDIDARE GIUSEPPE CONTE A SINDACO DELLA CITTA’ DI ROMA

E’ un’idea che, oggi piu’ di ieri, sembra concreta: candidare il Presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte alla carica di Sindaco della Città di Roma. Movimento 5 Stelle e Partito Democratico ci stanno ragionando in maniera concreta e l’idea si potrebbe tramutare in progetto politico solo dopo la composizione del nuovo Governo di Mario Draghi.

Mettendo da parte le ambizioni di Virginia Raggi, il Movimento 5 Stelle con la candidatura di Giuseppe Conte mette in campo un nome prestigioso, che non puo’ non essere condiviso dal Partito Democratico, cercando di mantenere la guida del Comune piu’ rappresentativo del paese.