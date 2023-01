FORZA ITALIA. ANTONIO TAJANI E LE PAROLE SULL’INCARICO PER LELLO CICCONE

Quale tipo di incarico è in arrivo per il dirigente provinciale di Forza Italia Salerno Lello Ciccone ? E come la prenderanno tutti gli altri esponenti del partito degli azzurri che, lentamente, si sta riorganizzando sul territorio della Provincia di Salerno ? Tutti attendono che il Ministro Tajani dia notizie piu’ dettagliate sul prestigioso incarico – si parla di una consulenza con il Ministero dell’Ambiente – per Lello Ciccone, mentre già all’interno di Forza Italia c’è chi storce il naso come l’ex parlamentare Guido Milanese che, per un pugno di voti, a Settembre 2022, ha sfiorato la rielezione alla Camera dei Deputati.

Share on: WhatsApp