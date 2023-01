IL MOVIMENTO 5 STELLE ALLE PRESE CON LA NOMINA DEL COORDINATORE PROVINCIALE

L’appuntamento è per domani, a partire dalle 10:00, a Battipaglia: il Movimento 5 Stelle deve stabilire, senza alcun ricorso ad elezioni fisiche oppure on line, chi sarà il primo Coordinatore Provinciale del partito per i prossimi anni. Un’assemblea che non ha finalità elettive – quella in programma domani all’Hotel San Luca – ma servirà semplicemente a schiarire le idee al Coordinatore Regionale Salvatore Micillo (nella foto) che, sempre che non vi sia un accordo unanime, farà la sintesi insieme a Giuseppe Conte e procederà alla nomina.Il clima che si respire, in queste ore, all’interno degli ambienti del M5S della Provincia di Salerno è tutt’altro che tranquillo: sono in tanti – ma anche in tante – ad ambire al ruolo di Coordinatore, anche dopo la falcidiata di eletti in Parlamento successiva alle Politiche dello scorso mese di Settembre. Oggi, infatti, in Provincia di Salerno ci sono appena due parlamentari del Movimento 5 Stelle: i senatori Anna Bilotti e Franco Castiello. E pensare che, appena nel 2018, erano in 10.

