PROVINCIA DI SALERNO. A PALAZZO SANT’AGOSTINO INCONTRO SU BRETELLA EBOLI-AGROPOLI

Si è tenuto a Palazzo Sant’Agostino, con la presenza dei Consiglieri provinciali, l’incontro con i Comuni di Agropoli, Altavilla Silentina, Capaccio Paestum, Eboli e Serre, interessati dall’asse viario Agropoli-Eboli, infrastruttura prevista dall’ANAS per il miglioramento della mobilità nell’area strategica del salernitano che include il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, comuni costieri titolari di bandiera blu, ben due siti riconosciuti dall’UNESCO Patrimonio dell’umanità. L’opera in particolare riguarda oltre 80 comuni e i cittadini residenti che quotidianamente devono raggiungere luoghi di lavoro, scuole, strutture sanitarie e uffici centrali.

“Come classe dirigente delle nostre comunità – dichiara il Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri – è necessario un dibattito istituzionale costruttivo che dobbiamo affrontare con metodo e condivisione. Oggi istituiamo un tavolo di lavoro che si relazionerà poi con l’ANAS per proposte migliorative.

Tutti abbiamo convenuto per la SS 18 sulla necessità di trovare una soluzione tale da favorire un collegamento rapido e sicuro nord-sud della provincia e viceversa. Per ora ci siamo soffermati su una questione di metodo e poi parleremo del merito. Questo tavolo istituzionale convocherà l’ANAS per vedere meglio il come, andremo a proporre soluzioni più adeguate alle necessità dei comuni. Oggi abbiamo avviato il lavoro con questo primo momento proficuo nell’interesse del bene comune.”