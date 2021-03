FORZA ITALIA BATTE CASSA: MANCANO I CONTRIBUTI DI PARLAMENTARI E CONSIGLIERI REGIONALI

La cassa di Forza Italia è quasi vuota e mancano al bilancio i contributi che, ogni mese, parlamentari e consiglieri regionali dovrebbero versare per il funzionamento del partito. all’appello, secondo quanto riportato da numerosi organi di informazione, mancherebbero 3 milioni e 700 mila euro ed ora gli Uffici di Forza Italia stanno immaginando quale azione intraprendere nei confronti dei politici morosi.

Tra gli inadempienti ci sono molti consiglieri regionali ma ammonta perlomeno al 30% la quota dei parlamentari in ritardo con i pagamenti o che ha deciso di non versare più.

Il costo dell’affitto della sede è di undicimila euro al mese, circa 120 mila all’anno. Ci sono solo dodici impiegati ed ora i soldi presenti in cassa serviranno a pagarne gli stipendi.

Fonti parlamentari azzurre riferiscono che lo stesso ex premier Berlusconi sarebbe dispiaciuto per la situazione. Tra le ipotesi sul tavolo la decisione di non ricandidare i morosi o non permettere loro di avere alcun incarico.Ma un ‘big’ azzurro non esclude che ci possa essere anche l’espulsione per chi non paga più o che venga pubblicato l’elenco di chi non versa le quote.