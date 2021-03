RIPRISTINO TRIBUNALI SOPPRESSI: DISEGNO DI LEGGE SENZA FIRME DI PARLAMENTARI SALERNITANI

C’è anche il ripristino del Tribunale di Sala Consilina all’interno di un disegno di legge di modifica del provvedimento del 2012, tutt’ora al vaglio della Commissione Affari Istituzionali, al quale, pero’, non vi è la firma di nessuno dei parlamentari salernitani, di qualsiasi schieramento politico. Una semplice dimenticanza ? O, forse, la scarsa sensibilità nei confronti di un tema, come quello dei Presidi di Giustizia, che non pare essere troppo interessante, soprattutto quando riguarda una parte marginale del territorio della Provincia di Salerno? Sta di fatto che il Disegno di Legge che potrebbe riaprire i Tribunali chiusi nel 2012, riguarda anche quello di Sala Consilina per il quale, all’epoca dell’accorpamento con Lagonegro, fu avviata una battaglia politica dal fronte molto allargato.

