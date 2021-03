SALERNO. PLATANI ABBATTUTI IN VIA CLARK, AL VIA LAVORO COMMISSIONE TRASPARENZA

La commissione trasparenza ha iniziato l’indagine sulla vicenda dei platani di via Clark con l’audizione del dirigente del settore verde pubblico geom. Michele Romano, il quale ha risposto alle domande del Presidente e dei consiglieri presenti.

E’ emerso che i platani abbattuti son 12 di cui 4 in fascia D(pericolanti) e 8 in fascia C-D (da espiantare o abbattere entro 6 mesi) e che la delocalizzazione era inopportuna a causa delle radici troppo estese, siccome accertato anche dall’ufficio comunale che ha verificato in data 9.1.21 con l’agronomo De Vita quanto rassegnato dall’agronomo di parte privata dott.ssa Buonerba.

A domanda della commissione, il geom. Romano ha riferito che tutta la filiera dei platani sarebbe da abbattere, ora o tra sei mesi, in quanto non andavano piantati sotto il cemento, e che il Comune non ha moneta per procedere, e che nulla si sa circa la destinazione della legna tagliata.

La commissione procederà nelle indagini per verificare se la sovrintendenza e la commissione integrata erano informate, con quale autorizzazione e destinazione viene smaltita la legna, ed eventuali responsabilità in ogni sede.