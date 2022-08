FORZA ITALIA CANDIDA ANNA MARIA BERNINI AL SENATO IN REGIONE CAMPANIA

La Capo Gruppo di Forza Italia al Senato Anna Maria Bernini sarà candidata, anche, in Regione Campania, nella Circoscrizione Campania 1 per il Senato della Repubblica. E’ una delle prime indicazioni che arriva dagli ambienti del partito degli azzurri dopo la rivoluzione con la nomina del nuovo Commissario Regionale Fulvio Martusciello. La Bernini, in ogni caso, sarà candidata anche in alcuni collegi uninominali del Nord Italia: alle sue spalle, nella Circoscrizione Campania per il Senato, ci dovrebbe essere il nome dell’ex Presidente della Regione Campania Stefano Caldoro, il cui nome, da tempo, circola negli ambienti di Forza Italia per una possibile candidatura alle prossime elezioni politiche del 25 Settembre.

