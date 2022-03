FORZA ITALIA. DE SIANO A SALERNO: FACCIA A FACCIA CON DIRIGENTI ED ELETTI

Un sabato qualunque, un sabato italiano, anzi, un sabato salernitano, quello appena trascorso, per il Coordinatore Regionale di Forza Italia Mimmo De Siano che, nell’arco di poche ore passate nel Comune capoluogo, ha voluto incontrare, accompagnato dal parlamentare Pentangelo, i piu’ alti in grado di Forza Italia in vista della decisione del nome del nuovo Coordinatore Provinciale del partito. Prima un confronto con i parlamentari Casciello e Sessa, poi una chiacchierata con il consigliere comunale di Salerno Celano, con il consigliere provinciale Ruberto, ma anche con altri dirigenti di Forza Italia tra cui Spinelli e Ciccone. Una campagna d’ascolto per definire, in tempi rapidi, la questione Coordinamento Provinciale, rimasto vuoto dopo la scomparsa di Enzo Fasano: adesso ci sono le Comunali 2022 all’orizzonte e, poi, l’inizio della campagna elettorale per le Politiche 2023, i tempi stringono e c’è la necessità di individuare il nuovo responsabile provinciale di Forza Italia a Salerno.

