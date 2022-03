PONTECAGNANO FAIANO. FORZA ITALIA: “GRAZIE A NOI SI ELEGGE FORUM DEI GIOVANI”

“Un altro traguardo di Forza Italia Giovani Pontecagnano Faiano , dopo una battaglia durata più di un anno il nostro pressing è risultato efficace. Un ulteriore segnale che con la buona politica si ottengono i risultati sperati.

Un risultato importante per la popolazione giovanile che potrà essere rappresentata e far valere le proprie idee grazie allo strumento Forum.”

Lo scrivono i responsabili di Forza Italia Giovani Pontecagnano Faiano.

Un grande grazie ai movimenti e alle associazioni che ci hanno accompagnato e hanno dato una forte spinta alla proposta.

Grazie anche all’impegno e alla mediazione del gruppo consiliare di Forza Italia – Pontecagnano Faiano e degli amministratori che hanno avuto a cuore questa causa sentita da tutti i ragazzi di Pontecagnano.

Scenderemo in campo con un gruppo di ragazzi preparato e volenteroso che lavorerà per favorire la candidatura unitaria dei soggetti che vorranno far parte di un progetto serio e collaboratorivo che dimostrerà la maturità civica dei giovani di Pontecagnano Faiano.