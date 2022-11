FORZA ITALIA. GIUSEPPE RUBERTO: “PRIMA ASSEMBLEA PROVINCIA PER FAR RIPARTIRE ORGANIZZAZIONE”

Giuseppe Ruberto, quella di domani sarà la prima uscita pubblica del nuovo Coordinamento Provinciale di Forza Italia.

“Si. La prima Assemblea di domani, nasce per favorire una concreta organizzazione territoriale, è la continuazione di una serie di incontri con amministratori locali, professionisti e simpatizzanti che si sono avvicinati a Forza Italia. Tale lavoro sul territorio ha avuto come risultato anche la raccolta delle sottoscrizioni per le Provinciali del 20 Novembre, a sostegno della candidatura unitaria del Centro Destra del Sindaco di San Cipriano Picentino l’amica Sonia Alfano. Possiamo dirci impegnati e fieri del lavoro di coinvolgimento che stiamo realizzando.”

Resta, a distanza di qualche settimana, il rammarico per non aver eletto un salernitano di Forza Italia in Parlamento.

“Con la nomina dell’Onorevole Antonio Tajani a Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Ministro degli Affari Esteri a cui si aggiunge la nomina a Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, dell’onorevole Tullio Ferrante, possiamo affermare con letizia che la provincia di Salerno avrà i suoi riferimenti in Parlamento ed esserne interlocutori privilegiati. Inoltre, siamo in attesa dell’esito del ricorso elettorale presentato dall’onorevole Guido Milanese che ci auguriamo venga accolto”.

Dopo le Provinciali, che vedono la partecipazione al voto dei Sindaci e dei Consiglieri Comunali, ci sarà da lavorare per le prossime elezioni amministrative in Provincia di Salerno.

“Sono certo che l’unità che il Centro Destra ha dimostrato, verrà replicata anche sui territori in occasione delle prossime Provinciali nonché per le prossime amministrative del 2023.

Confronto, dialogo e condivisione caratterizzeranno il percorso politico che ci vedrà impegnati con i nostri alleati, in Provincia di Salerno e nelle Comunità chiamate al voto, per trovare le migliori soluzioni e condividere le proposte politiche più credibili non trascurando chi con coerenza ed impegno ha sempre lavorato per Forza Italia e per il Centro Destra. Questi siamo noi, pronti a dare voce e lustro ai nostri territori”.