FORZA ITALIA. IL PROSSIMO 21 GENNAIO IL CONGRESSO PROVINCIALE DI SALERNO

E’ stata fissata la data per la celebrazione del Congresso Provinciale di Forza Italia Salerno: l’appuntamento per l’elezione del nuovo Coordinatore Provinciale del partito degli azzurri è per domenica 21 Gennaio. Le operazioni di voto si svolgeranno in un unico seggio, molto probabilmente allestito all’interno dei locali del Polo Nautico di Salerno dove gli iscritti potranno, per l’intera giornata, esprimere il proprio consenso per l’elezione della nuova classe dirigente. Da verificare chi sarà il dirigente nazionale di Forza Italia a presiedere lo svolgimento del congresso di Salerno, anche se non è esclusa la presenza del Ministro degli Esteri Antonio Tajani, da sempre vicino al territorio del Salernitano e della Regione Campania. Nei prossimi giorni si dovrebbero conoscere le candidature alla carica di Coordinatore, sempre che, come pare, non venga raggiunta una intesa per indicare una soluzione unitaria.

