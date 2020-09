I parlamentari di Forza Italia, Enzo Fasano, Marzia Ferraioli e Gigi Casciello informano che OGGI ( lunedì 7 settembre) alle ore 11 la vicepresidente della Camera dei Deputati, Mara Carfagna sarà a Salerno per incontrare i candidati alle elezioni Regionali e la stampa. L’incontro, che si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, è in programma presso il Mulino Urbano in piazza XXIV Maggio.

