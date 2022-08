FORZA ITALIA. MARZIA FERRAIOLI: “CANDIDATI NON ESPRESSIONE DEL TERRITORIO”

“Orgogliosa di aver servito il mio Paese, in qualità di Deputato della Repubblica Italiana, ma dispiaciuta di non aver potuto completare i lavori e le iniziative già attivate. Penso a luoghi di appartenenza, ma anche affidati, senza ragione alcuna, a colleghi ignari di territori di non pertinenza. La confusione e’ di tutta evidenza e va stigmatizzata: per incapacità o per indolenza non so dire. Meglio concludere, con i migliori risultati a chi porterà il mio stesso impegno e la mia stessa fedeltà alla Nostra Italia”. Lo scrive su Facebook la deputata di Forza Italia, Marzia Ferraioli, commentando l’esclusione dalle liste di Forza Italia in Campania per le prossime elezioni politiche.

