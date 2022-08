STEFANIA MODESTINO, LA CAPOLISTA AL SENATO DI IV-AZIONE CHE INNEGGIAVA A PUTIN

E’ scoppiato il primo caso dopo il deposito delle liste in Campania e riguarda Stefania Modestino D’Angelo, capolista al Senato nella Circoscrizione Campania 2 (Salerno, Avellino, Benevento e Caserta) per Azione Italia Viva. La Modestino, infatti, secondo quanto riportato anche da Il Fatto Quotidiano, sul suo profilo Fb avrebbe pubblicato una serie di post, subito dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, di sostegno a Putin ed alle sue politiche estere.

Anche Calenda ha preso le distanze dalla candidata. Il leader di Azione Carlo Calenda ha scritto su Twitter che la candidatura di D’Angelo «è stata segnalata dal territorio». «Errore nostro non aver verificato i post su politica estera. Me ne assumo la responsabilità. Stiamo gestendo la cosa», ha spiegato Calenda.

Pochi minuti dopo la pubblicazione dell’articolo, D’Angelo ha rimosso o nascosto i post sulla sua pagina Facebook. La candidata ha poi scritto in un post di essere «convintamente atlantista e europeista» e di ritenere «utile alla democrazia la pluralità di pensiero».