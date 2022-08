GIUSEPPE RUBERTO: “FORZA ITALIA RESTA IL FULCRO DEL CENTRO DESTRA IN CAMPANIA”

“Forza Italia, da sempre, rappresenta il fulcro politico di tutto il centro destra; sia per il passato così anche lo sarà per la prossima tornata elettorale delle Politiche del 25 Settembre, intercettando il consenso dei moderati, degli uomini e delle donne che si riconoscono nelle proposte che il Presidente Silvio Berlusconi sta formulando, con grande chiarezza, al Paese. ”

Lo dichiara il Consigliere Provinciale di Forza Italia Giuseppe Ruberto.

E’ per questa ragione che, in maniera concreta, sarò al fianco di tutti i candidati e le candidate di Forza Italia che hanno accettato di rappresentare in Campania il nostro partito e le idee di Silvio Berlusconi. Il lavoro del Commissario Regionale Fulvio Martusciello è stato difficile e complicato per le decisioni di chi, nel corso dell’ultima legislatura, non ha compreso che il taglio dei parlamentari equivale ad un taglio della democrazia.

Al Commissario rivolgo un cordiale augurio di buon lavoro; a tutti i candidati e le candidate, che di certo sapranno farsi ascoltare dai territori, un in bocca al lupo per questa avvincente campagna elettorale che in Italia, ed anche in Campania, grazie al lavoro di Forza Italia vedrà il Centro Destra unito vincente per tornare al governo.